Välikohtaus Ruotsissa: Kannattaja hyökkäsi pelaajan kimppuun kesken ottelun

Ruotsin jalkapallon miesten pääsarjassa Allsvenskanissa koettiin torstaina Göteborgin ja Österin ottelussa kauhistuttava tapahtuma, kun kannattaja ryntäsi kentälle ja hyökkäsi Österin Sebastian Starke Hedlundin kimppuun. Ruotsalaispuolustaja kertoi Expressenille järkyttyneensä, kun ottelu pelattiin tapahtuneesta huolimatta loppuun.

Ottelua oli pelattu tunnin verran, kun IFK Göteborgin kannattaja juoksi kentälle ja hyökkäsi Starke Hedlundin kimppuun. Fani yritti lyödä pelaajaa, joka kuitenkin sai väistettyä osuman. Starke Hedlund oli ottelun jälkeen raivoissaan ja poissa tolaltaan.

– Se on tietenkin kamalaa. Se on mielestäni karmeaa, että pelasimme ottelun loppuun. Dennis (Olsson) huusi minulle ja osoitti selkäni taakse. Katsoin taaksepäin ja näin ihmisen juoksevan. En aluksi ymmärtänyt, että hän on tulossa minua kohti. Ajattelin, että hän tekisi kunniakierroksen tai että kyse olisi jostain nuoremmasta henkilöstä, joka tulisi halaamaan minua, Starke Hedlund kertoi.

Peli keskeytettiin hyökkäyksen jälkeen. Lähes tunnin tauon jälkeen tuli tieto, että ottelu pelattaisiin loppuun. Österin joukkueen pelaajat olivat varmoja siitä, että peliä ei enää jatkettaisi.

– Sitten saimme kuulla, että meidän pitää valmistautua ja silloin tuli raivo. Se antaa mielestäni signaalin siitä, että mikä on sallittua ja mikä ei.

Öster pelasi ottelun loppuun, ettei sille tulisi jatkoseuraamuksia.

– Keskustelimme, että mitä tapahtuisi, jos emme menisi kentälle. Saimme kuulla, että voimme menettää kolme pistettä. Meillä oli 1-0-johto ja kaikki pisteet ovat meille tärkeitä. Jos hän olisi osunut minuun, niin olisiko ottelua enää jatkettu? Se on silti sama tarina. Lapseni istuvat kotona katsomassa tätä. Tämä ei ole ollenkaan hauskaa, Starke Hedlund sanoi Maxille.

Öster otti ottelusta lopulta 1-0-voiton.

Tilanteen voit katsoa tästä linkistä.