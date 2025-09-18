Helsingin Rudolf Steiner -koulussa tapahtui torstaina väkivaltainen välikohtaus.

Tapahtuneesta on kirjattu rikosilmoitus pahoinpitelystä. Asian MTV Uutisille vahvistaa Helsingin poliisi.

Poliisitehtävä koululla oli torstaina iltapäivällä kello 14 aikaan. Poliisista ei vahvistettu, kuka ilmoituksen koululle teki ja oliko välikohtauksessa osallisena koulun oppilaita tai henkilökuntaa.

Helsingin Rudolf Steiner -koulu on yhtenäiskoulu, ja oppilaita on luokilla 0–9 noin 650 sekä lukiossa noin 200. Lisäksi koulussa toimii esikoulu 5–6 vuotiaille.

Koulun rehtori Esa Tuominen kertoo MTV Uutisille, että kaksi koulun ulkopuolista henkilöä olivat tulleet kouluun sisään ja käyneet fyysisesti kiinni yhteen koulun oppilaaseen.

– Jonkinlainen retuutustilanne siinä on ollut, Tuominen kommentoi.

Rehtori ei ota kantaa uhrin ja tekijöiden ikiin. He ovat kuitenkin toisilleen "tavalla tai toisella" entuudestaan tuttuja.

Tuominen korostaa, että tapauksesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.