Tutkija Porvoon ampumisesta: Poliisien kohtaama väkivalta kaksinkertaistunut tällä vuosituhannella – väkivalta entistä raaempaa ja monipuolisempaa

Hän on tutkinut poliisin kohtaamaa väkivaltaa ja poliisin voimankäyttöä väitöskirjassaan, joka julkaistiin keväällä. Hänen mukaansa väkivalta poliisia kohtaan lisääntynyt runsaasti.

– Väkivalta poliisia kohtaan on kaksinkertaistunut sekä Suomessa että Ruotsissa parissa kymmenessä vuodessa, Rikander toteaa.

Nähtävissä on myös viitteitä siitä, että väkivalta on monimuotoistunut ja se on entistä raaempaa. Tällä viitataan muun muassa varustautumiseen ja aseiden käyttöön.