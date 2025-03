Väkeviä näyttöjä NHL:ään: Suomalaisilta hirmujälkeä pörssikärkinä

Ensimmäistä kauttaan Pohjois-Amerikassa pelaavat Arttu Hyry, Ville Koivunen ja Jani Nyman ovat esiintyneet AHL:ssä erinomaisesti.

23-vuotias Hyry, 21-vuotias Koivunen ja 20-vuotias Nyman ovat sopeutuneet Pohjois-Amerikan pieneen kaukaloon nopeasti. Koko kolmikko on noussut heti ryminällä AHL:n huippupelaajien joukkoon.

Koivunen johtaa tällä hetkellä AHL:n tulokkaiden pistepörssiä. Hän on tehnyt 52 ottelussa 48 (17+31) pistettä, mikä oikeuttaa koko AHL:n pistepörssissäkin komeaan kymmenenteen sijaan.

Pittsburgh Penguins on putoamassa NHL:n pudotuspelitaistelusta, joten on hyvin mahdollista, että Koivunen saa keväällä vielä näytönpaikkansa NHL:ssä.

Myös Nyman on korkealla AHL:n tulokaspörssissä. 55 ottelussa tehdyt 26 maalia ja 41 tehopistettä oikeuttavat tulokkaiden maalipörssin kärkisijaan ja tulokaspistepörssin kolmossijaan.

Seattle Krakenin sopimuspelaaja Nyman on koko sarjan maalipörssissä jaetulla kolmossijalla ja 23 täysosumaa tehnyt Hyry on kahdeksantena.

Seattle on hieman vastaavanlaisessa tilanteessa pudotuspelitaistelun suhteen kuin Pittsburgh. Joukkue kauppasi jo Oliver Björkstrandin ja Yanni Gourden Tampa Bay Lightningiin, ja jos myyntihousut puetaan vielä kunnolla jalkaan ennen perjantaina sulkeutuvaa siirtorajaa, voi Nyman päästä hyvinkin nopealla aikataululla näyttämään kyntensä NHL:ssä.

Hyry on kolmikosta ainoa, joka on jo päässyt maistamaan NHL-ilmapiiriä. Hän pelasi tammikuussa viisi ottelua Dallas Starsissa.

Myös St. Louis Bluesin sopimuspelaaja Aleksanteri Kaskimäki, 21, on syytä nostaa esiin. Viime kaudella HIFK:ssa 17 pistettä tehnyt hyökkääjä on ottanut Pohjois-Amerikassa aimoharppauksen eteenpäin. 14:ntenä tulokkaiden pistepörssissä oleva Kaskimäki on tehnyt 53 ottelussa 32 tehopistettä.

Maalivahdeillakin on kulkenut. Leevi Meriläinen pääsi jo joulu-helmikuussa näyttämään taitojaan myös NHL:ssä Ottawa Senatorsin maalilla, mutta AHL:ssäkin koppi on tarttunut hienosti. Torjuntaprosentilla 91,5 operoinut Meriläinen on päästettyjen maalien keskiarvotilastossa (2,26) sijalla viisi.

Niklas Kokkokin on sopeutunut Pohjois-Amerikan kaukaloihin mainiosti. Seattle Krakenin sopimuspelaaja on päästänyt keskimäärin 2,37 maalia ottelua kohden, mikä nostaa hänet kyseisen tilaston yhdeksänneksi ja tulokkaiden tilastossa ykköseksi.

Kokko piipahti helmikuussa NHL:ssä puolikkaan ottelun verran.

Suomalaisten AHL-pistepörssin TOP10: