Vakava tungosturma voi olla Suomessakin vain ajan kysymys – taustalla usein huono suunnittelu

– Toistaiseksi on selvitty ilman isompia haavereita. Mutta pidämme aivan selvänä, että on melkein ajan kysymys, milloin meillä Suomessakin tapahtuu jotain isompaa ja vakavampaa, hän sanoo.

Koponen valvoo työssään yleisötapahtumien turvallisuutta. Hänen mukaansa Suomessa järjestetään yhä enemmän suuria tapahtumia, mutta osalta järjestäjistä puuttuu osaamista väkijoukkojen hallinnasta. Esimerkiksi joissain konserteissa onnettomuuksilta välttyminen on Koposen mukaan ollut "tuuripeliä".

Pelkkä paniikki ei aiheuta onnettomuutta

Vaaratilanteen resepti on kasassa, jos rajatussa tilassa on paljon väkeä, paine on kova ja suuri joukko ihmisiä alkaa liikkua samaan suuntaan. Datatieteilijä ja konsultti Anton von Schantz mainitsee esimerkkinä tilanteen, jossa kaikki pyrkivät nopeasti samaa kapeaa kulkureittiä kohti.