Lahdentiellä sattunut usean auton ketjukolari Kangasalan kohdalla – viisi henkilöä loukkaantunut

Palomestari Heikki Havukainen kertoo MTV:lle, että tällä hetkellä raivaustyöt ovat käynnissä alueella ja onnettomuuspaikalla Lahdentie on kokonaan suljettuna. Ajoneuvoille on käytössä kiertoreitti.

– Onnettomuudessa on ollut osallisena kuusi autoa, joista viisi vaurioitui. Kuudesta onnettomuudessa osallisena olleesta henkilöstä kaikkiaan viisi on loukkaantunut, mutta tämänhetkisen arvion mukaan kukaan ei ole loukkaantunut vakavasti. Osa on viety Tampereelle sairaalaan tarkastettavaksi, Havukainen kertoo MTV:lle.