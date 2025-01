Väite: Ase kohti mallivaimoa ja huippupelaajaa – kolme kommandomiestä hyökkäsi

Kolme kommandopipoihin sonnustautunutta aseistautunutta miestä yritti murtautua kovia keinoja käyttäen Athletic Bilbaon jalkapalloilijan Álex Berenguerin ja hänen vaimonsa kotiin, espanjalaislehti El Correo kertoo.

Berenguer huomasi tiistaina ulkopuolisia ihmisiä puutarhassaan Mungiassa, 18 kilometriä Bilbaosta. Hän reagoi El Correon mukaan nopeasti ja sulki asunnon lasioven.

Hyökänneet kommandomiehet yrittivät murtaa ovea rautakangella, ja Berengueriä sekä hänen mallivaimoaan Sofia Jemiä osoitettiin lehden mukaan aseella.

Ryöstöä väitetysti yrittäneet hyökkääjät eivät kuitenkaan päässeet asuntoon. Hälyttimet aktivoituivat ja Berenguer soitti myös hätänumeroon.

Miehet pakenivat paikalta Porsche Cayennella suurella nopeudella. Ajoneuvo löydettiin myöhemmin Vitoriaan jätettynä.

Poliisi on käynnistänyt tapauksesta tutkinnan. Poliisilähteiden mukaan miehet saattavat olla osa rikollisverkostoa, joka on erikoistunut urheilijoiden ryöstöihin.

Berenguer on 29-vuotias espanjalainen jalkapalloilija, joka on edustanut Espanjan pääsarjassa La Ligassa pelaavaa Athletic Bilboa vuodesta 2020. Hän on ollut voittamassa Espanjan cupin sekä Espanjan supercupin.