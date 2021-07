Vaikka miljardööri Jeff Bezos kävi avaruusmatkalla, hän ei ole astronautti

Määritelmän mukaan astronautin on oltava raketin laukaisua hoitavan yrityksen palveluksessa ja hänen on suoritettava FAA:n hyväksymä koulutus. Hänen on käytävä vähintään 80 kilometrin korkeudessa ja sen lisäksi vaikutettava muun muassa avaruuslentojen turvallisuuteen.