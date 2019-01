Vaikka loppiainen meni juuri, ei tässä kuvassa ole joulukuusia – poliisi nouti laittomat viherkasvit parempaan talteen

Poliisi kertoo kuvan julkaisun yhteydessä, että kasvien määrän johdosta poliisia ei juuri vakuuttaisi selitys omaan käyttöön kasvattamisesta. Se kertookin, että yhä useampi kannabisviljelmä on ammattimaisesti kasvatettu.

"Kun poliisin tietoon tulee kyseisen kaltainen rikos, on sen toimittava"

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen Facebook-sivuilla julkaisu herätti laajaa keskustelua huumausainepolitiikasta ja kannabiksesta. Poliisi päätyi myös itse ottamaan osaa keskusteluun, muistuttaen, että kannabiksen käyttö ja viljely on Suomen lain perusteella rangaistavaa. Se kertoi myös kannabiksen käytön yleistyneen ja aiheuttaneen ongelmia jopa yläkoululaisten parissa.

– Kun poliisin tietoon tulee kyseisen kaltainen rikos, on sen toimittava. Oli sitten kyseessä pienimuotoinen kerrostalokasvattamo tai tämän postauksen kaltainen ns. ammattimaisesti toteutettu toiminta, poliisi kirjoitti.

– Havaintoja alueeltamme on, että myös järjestäytynyt rikollisuus on ottanut kasvatustoiminnan "valikoimiinsa". Ammattimaiseen kasvatustoimintaan ja saadun huumausaineen välittämiseen liittyy kaikki vakavan huumausainerikollisuuden lieveilmiöt. Se ei ole vaaratonta ja poliisin tehtävä on myös sitä torjua, se jatkoi.