Vahvistus: Kuntavaaleja yritettiin siirtää koronaviruksen takia – oikeusministeri ja puoluesihteerit tyrmäsivät

– Meillä on kaksi eri asiaa, eli ensinnäkin perinteinen vaaliturvallisuus: se, että vaalit ovat turvallisesti ja luotettavasti järjestetyt ja että demokratia toteutuu vaaleissa. Toinen on terveysturvallisuus, joka on näiden vaalien erityispiirre. Näiden yhdistelmään tämä arvio perustui, hän sanoo.