Vahvempien alkoholijuomien myynnistä ruokakaupoissa lopullinen äänestys keskiviikkona

Eduskunta äänestää keskiviikkona alkoholilain muutosta koskevasta esityksestä. Kyseessä on lopullinen äänestys, jossa joko hyväksytään tai hylätään esitys enintään kahdeksanprosenttisten, käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myymisestä ruokakaupoissa.

– Käytännössä tämä esitys on hallitusohjelman mukainen elinkeinoelämän kädenojennus. Tätähän kauppa on hamunnut pitkään, tätä 50 miljoonan lisämyyntiä, joka on käytännössä Alkolta sitten pois.