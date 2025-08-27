Vaaratilanne Tukholmassa: Lentokoneen rengas räjähti lentoonlähdössä

Norwegianin lento Tukholmasta Pariisiin koki kovia.

Boeing 737 -lentokoneen rengas räjähti tänään aamupäivällä lentoonlähdön yhteydessä Arlandan lentokentällä Tukholmassa. 

Norwegianin kone pääsi rengasrikosta huolimatta ilmaan. Aftonbladetin tietojen mukaan rengasrikko tapahtui koneen törmättyä lintuun tai lintuihin.

Kone lensi räjähdyksen jälkeen matalalla lentokentän yli, jotta voitiin arvioida vaurioiden laajuus. 

Ylilennon jälkeen päätettiin paluusta Arlandaan, ja matkustajia varoitettiin ”kovasta laskeutumisesta”.

Kone teki onnistuneen laskun pelastuslaitoksen varauduttua onnettomuuteen.

Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut tilanteessa.

