Vaalien ennakkoäänet julki: SDP:lle eniten ääniä kuntavaaleissa

SDP sai kuntavaaleissa 24,3 prosenttia äänistä. Kokoomus sai 21,1 prosenttia.

Kuntavaalien koko maan kello 20:een mennessä lasketut ennakkoäänet: SDP 24.3, kokoomus 21.1, keskusta 16.2, vasemmistoliitto 11.0, vihreät 10.2, perussuomalaiset 6.7, RKP 4.3, kristillisdemokraatit 3.5, Liike Nyt 0.5 prosenttia.

Aluevaaleissa koko maan kello 20:een mennessä lasketut ennakkoäänet: SDP 23.6, keskusta 20.4, Kokoomus 19.6, vasemmistoliitto 10.1, vihreät 8.5 , PS 6.9, KD 4.7, RKP 4.4, Liike Nyt 0.5 prosenttia.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi tulosta MTV Uutisille heti, kun se lävähti ruudulle puolueen vaalinvalvojaisissa. Häneltä kysyttiin, miltä nyt tuntuu.

– Voit vaan arvata. Tuolla taululla on sellaiset lukemat, ettei ole vaalivalvojaisissa nähty 20 vuoteen, Antti Lindtman sanoi.

SDP ohitti kokoomuksen suurimpana puolueena Helsingissä, kun kuntavaalien ennakkoäänet tulivat julki. SDP oli ennakkoäänissä ykkösenä myös Vantaalla ja Turussa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi lukuja tuoreeltaan.

– Demareilla on kaulaa, mutta kaikki on mahdollista vielä. Kokoomus on pitänyt pintansa, me ollaan saatu omat liikkeelle, Orpo sanoi.

Ennakkoäänestys ennakoi kokoomuksen otteen lipsuvan suurten kaupunkien pormestaripaikoista.

Purra: Hirvittävän huonot luvut

– Hirvittävän huonot luvut, arvioi kunta- ja aluevaalien ennakkoäänestystulosta perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kuvaili ennakkoäänten tulosta lupaavaksi.

– Lupaavalta näyttää. Aika moni näyttää vaihtaneen keskelle. Aluevaalihan näyttää aivan huikealta, Kaikkonen sanoi.

Ääniharavat

Kuntavaalien valtakunnallisesti suurimmiksi ääniharaviksi heti klo 20:n jälkeen vaikuttavat nousevat esimerkiksi SDP:n Eveliina Heinäluoma, kokoomuksen Daniel Sazonov ja SDP:n Ilmari Nurminen.

Heinäluoma ja Sazonov ovat ehdolla Helsingissä, Nurminen puolestaan Tampereella.

MTV:n vaaliasiantuntija Kimmo Grönlundin mukaan ennakkoäänistä voi nähdä selvästi koko vaalien tuloksen suunnan.

Aluevaaleissa ennakkoon äänesti 27,2 prosenttia äänioikeutetuista ja kuntavaaleissa 28,4 prosenttia.

