MTV Uutiset seuraa kuntavaalien tulosiltaa – Pormestarin pestistä väistyvä Vapaavuori: "Olo on haikea, mutta ennen kaikkea kiitollinen"

Tänään voi äänestää vain omassa äänestyspaikassa, joka on merkitty kotiin tulleeseen äänestysilmoitukseen.

18.18 Helsingin väistyvä pormestari Jan Vapaavuori kirjoittaa Twitterissä olevansa tänään haikein mielin. Vuodesta 1992 kuntavaaleissa ehdolla ollut Vapaavuori on nyt ensimmäistä kertaa sivussa ehdokaslistoilta.

– Tänään 1. kuntavaalit sitten 1992, joissa en ole ehdolla. Olo on haikea, mutta ennen kaikkea kiitollinen siitä, että olen saanut palvella rakasta kotikaupunkiani. Nyt on seuraavien vuoro jatkaa. Helsinki on hieno kaupunki, yksi maailman hienoimmista. Pitäkää siitä hyvää huolta!