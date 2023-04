Vaaliyhteenveto: "Kansa antoi rukkaset tälle hallitukselle" – tämä on todennäköisin pohja uudelle hallitukselle

Kokoomus on saamassa 20,8 prosenttia äänistä, perussuomalaiset 20,0 prosenttia ja SDP 19,9 prosenttia, kun äänistä on laskettu 99,9 prosenttia.

– Jos vähän ilkeästi sanoo, niin näiden "SDP:n apupuolueiden" yhteenlaskettu tappio on 8,3 prosenttiyksikköä. Se on jo aika suuri tappio. Voidaan sanoa, että kansa antoi rukkaset tälle hallitukselle, pois lukien SDP, Grönlund sanoo.

– Voidaan sanoa, että tämä tiivistyi pääministerivaaliksi loppumetreillä. Tästä tuli kolmen suuren tasaväkinen kamppailu ja se on rokottanut nimenomaan näitä muita hallituskumppaneita ja keskisuuria puolueita, säestää MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.

"Vaaliohjelmat laitetaan hiljaa hihitellen ja vähän nolonakin komeroon"

– Kokoomus on vaalien suuri voittaja, mutta myös kaksi muuta suurta voittivat. Petteri Orpo on 99,9-prosenttisen varmasti seuraava pääministeri. Uskon hänen kykyynsä muodostaa toimintakykyinen hallitus, Grönlund sanoo.

– Nyt on vielä aika paljon auki, millainen hallituksesta tulee. Perusporvarihallitus (kokoomus ja perussuomalaiset) on tällä hetkellä todennäköisin, mutta toinenkin vaihtoehto on vielä olemassa, Grönlund päättää.