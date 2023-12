Uusivuosi saattaa kääntyä hyytävän kylmäksi – välipäivinä luvassa niin loskaa kuin pakkasta

Etelä- ja keskiosissa maata on heikkoa pakkasta. Pohjoisessa päivä on puolestaan kylmä. Keskiviikkoiltaan mennessä pakkanen kiristyy osassa Lappia jopa 20 pakkasasteeseen.

Torstaina huono ajokeli etelässä

Kylmää ilmaa uudeksivuodeksi

Etelässä pakkanen on ennusteen mukaan heikompaa, mutta kylmä itäviima saa sään tuntumaan kylmemmältä kuin mitä mittari näyttää. Etelään on myös mahdollisesti luvassa joko vesi- tai lumisadetta.



– Iso epävarmuus vuodenvaihteessa liittyy lounaasta lähestyvään matalapaineeseen, että yltääkö se Suomeen vai jäävätkö sateet Suomen eteläpuolelle.



– Yksi skenaario on sellainen, että etelässä pyryttää sakeasti lunta koko uudenvuoden yön. Voi tulla lumimyräkkä. Tässä on kaikki skenaariot auki, Mäntykannas toteaa.