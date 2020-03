Uusimmat Suomen koronatartunnat Itävallassa lomailleilta miehiltä

Sairastuneet ovat työikäistä ja hyväkuntoisia porilaisia miehiä, jotka ovat olleet lomamatkalla Itävallassa Tirolin alueella. Kaksikko ei ole ollut matkalla samassa seurueessa. He ovat palanneet Suomeen lentäen.

Sairastuneiden kaikki lähikontaktit on kartoitettu ja heitä on yhteensä 12. Lähikontakteista neljä on Satakunnan ulkopuolelta. Kaikki lähikontaktit ovat olleet omaehtoisessa karanteenissa.