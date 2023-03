Uusia tietoja: Vastaamon palvelimia käytettiin kyberhyökkäykseen Venäjältä ja kryptovaluutan louhimiseen – "Ollaa iha v**un kusessa"

Esitutkinnan mukaan Vastaamon vakavat tietoturvaongelmat eivät rajoittuneet syksyllä 2020 tapahtuneeseen suureen tietovuotoon tai aiemmin vuosina 2018 ja 2019 tapahtuneisiin tietomurtoihin, joista on julkisuudessa kerrottu.

Kaikki pielessä

Ulkopuolinen asiantuntija: Amatöörimäisiä virheitä

KRP:n lisäksi yrityksen tietoturvaa on kauhistellut ulkopuolinen asiantuntijayritys Nixu Corporation.

Harjoittelijalla pääsy potilaiden tietoihin

Palvelinta ohjattiin Venäjältä

Viesteissä eräs työntekijä kertoo toiselle, että palvelimen kaikki tietoliikenneportit ovat olleet avoinna internetiin, ja että palvelin on vastaanottanut noin 12 gigabitin edestä tietoliikennettä päivittäin.

"Ihme jos joku ei oo koko kantaa jo imassu"

– Meijän tietoturva on ihan retuperällä, ollaa iha vitun kusessa, tää tietoturpa juttu menee salee meijä syyks sitku kosahtaa, pakko jotenki dokumentoida et budjetti ei anna myöten, vaikka on ehdotettu.