Vastaamon tietoturvan taso: Potilastietokannan salasana oli 7 merkkiä pitkä, selkokielinen ja ollut käytössä vuodesta 2012

Esitutkinnan aikana selvisi, että Vastaamolla on tapahtunut useita tietomurtoja ja muita tietoturvapoikkeamia. Puutteiden ja osan poikkeamista epäillään olleen toimitusjohtajan ja it-henkilöstön tiedossa jo tapahtuma-aikaan.

Syyttäjän mukaan Vastaamoon kohdistui kaksi tietomurtoa, yksi vuonna 2018 ja toinen maaliskuussa 2019. Epäilynä on, että vuonna 2018 tehdyssä murrossa vietiin potilastiedot, joilla asiakkaita myöhemmin kiristettiin. Syyttäjän mukaan Vastaamossa ei oltu tästä murrosta tietoisia.

Asiantuntijat tietoturvasta: "Erityisen heikko, huono ja alkeellinen"

– Esitutkinnan perusteella puutteita on IT-infrastruktuurin lisäksi ollut myös IT-henkilöstön osaamisessa, perehdytyksessä, koulutuksessa, resursoinnissa ja vastuualueissa sekä tietoturvaan liittyvässä budjetoinnissa ja riskienhallinnassa.

Käyttäjätunnusta ja salasanaa oli KRP:n mukaan jaettu salaamattomana

Esitutkintamateriaalissa on listattu Vastaamolla havaittuja lukuisia tietoturvapuutteita. KRP:n mukaan Vastaamon potilastietokannan käyttäjätunnuksen salasana on ollut seitsemän merkkiä pitkä ja selkokielinen. Se ei ole sisältänyt isoja kirjaimia tai erikoismerkkejä ja se on ollut käytössä vuodesta 2012.