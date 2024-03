Uusi rajalaki saattaa lähteä lausunnoille jo tänään – tarkoitus varautua siihen, että painostus Venäjältä jatkuu pitkään

Hallituksen esitys uudeksi rajalaiksi saattaa nopeimmillaan lähteä lausunnoille tänään. Lailla on tarkoitus torjua välineellistettyä maahantuloa Suomen itärajalla.

Orpo ei ottanut kantaa siihen, mahdollistaako uusi laki turvapaikanhakijoiden käännyttämisen itärajalla. Pääministerin mukaan lainsäädännön tarkoituksena on turvata Suomen turvallisuus hybridihyökkäystilanteessa, jossa jokin taho ohjaa Suomen rajalle maahan laittomasti pyrkiviä siirtolaisia.

– Tarkoituksena on turvata kaikissa tilanteissa meidän rajaturvallisuutemme ja meidän viranomaistemme työvälineet. Kun me saamme valmista aikaiseksi, niin sitten nämä julkaistaan ja sitten ne lähtevät lausuntokierrokselle, Orpo sanoi.

Henriksson ei suoraan ilmaissut RKP:n kantaa lakiesitykseen, mutta muistutti, että puolueen lähtökohtana on, että kaiken lainsäädännön täytyy olla sopusoinnussa esimerkiksi perustuslain ja Suomen kansainvälisten sopimusten kanssa.

Itäraja kiinni jo kuukausia

Lakihanketta on perusteltu sillä, että Suomen on varauduttava siihen, että Venäjältä tuleva painostus jatkuu pitkäaikaisesti ja että välineellistetty maahantulo saa aiempaa laajempia ja vakavampia muotoja. Sisäministeriön mukaan hankkeessa on kyse viimesijaisesta varautumisesta vakavimpiin tilanteisiin.