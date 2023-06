SM-liigakausi käynnistyy viime vuosista poikkeavasti – otteluohjelma julki

SM-liigakausi ei käynnisty tällä kertaa viime vuosien tapaan edellisten finalistien kohtaamisella, vaan sesonki päräytetään liikkeelle tiistaina 12. syyskuuta ottelulla Lukko–HPK. Sitä seuraavana iltana on vuorossa kuusi peliä: Jukurit–KooKoo, JYP–TPS, KalPa–SaiPa, Kärpät–Sport, Tappara–Pelicans ja Ässät–Ilves.

Runkosarjan pääpelipäivät ovat tutusti keskiviikko, perjantai ja lauantai, ja runkosarja päättyy tiistaina 12.3.2024. Pudotuspelien on määrä käynnistyä ensimmäisen kierroksen otteluilla kolme päivää myöhemmin, 15.3.

– Otteluohjelman julkaisu on keskeinen merkkipaalu uuteen kauteen valmistautumisessa. Runkosarjan kokonaisuuden rakentaminen on tiiviin yhteistyön tulosta Liigan ja seurojen välillä, ja meillä on koossa kaikki mahdollisuudet erinomaiseen kauteen, Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen kertoo tiedotteessa.