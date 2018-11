Uusi leukemialääke auttaisi tulevaisuudessa 5–10 lasta vuosittain: Suomessa mietitään, otetaanko kallis lääke käyttöön terveydenhuollossa

Tutkimuksessa hoidosta saatiin niin hyviä tuloksia, että lääkkeelle päätettiin antaa myyntilupa Yhdysvalloissa. Nyt lääke on tulossa myös Euroopan markkinoille.

– Lääke on merkittävä edistys leukemian hoidossa, mutta se soveltuu kuitenkin vain erittäin harvoille, pienelle osalle vaikeaa B-solutyypin leukemiaa sairastaville potilaille, Lähteenmäki painottaa.

Ensimmäistä potilasta hoidettu Suomessa

Hiljattain Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on hoidettu harvinaista imukudossyöpää sairastavaa perheenäitiä, joka on saanut ensimmäistä kertaa CAR-T-hoitoa Suomessa.

– Lapsipotilaita ei Suomessa vielä ole ollut, mutta on mahdollista, että näissä erikoistilanteissa lääkettä voitaisiin jatkossa antaa.

Suomessa alkamassa oma tutkimus

Lähteenmäen mukaan Suomikin on pääsemässä mukaan tutkimukseen, jossa selvitetään, voidaanko CAR-T-hoitoa käyttää jo niin kutsutussa ensilinjan hoidossa vaikeaa leukemiahoitoa sairastaville potilaille.

– Tutkimuksessa selvitetään, voisiko tulossa olevan raskaan kantasolusiirtohoidon korvata CAR-T- soluhoidolla, joka hoitona on lyhyt, joskin sivuvaikutuksia aiheuttava sekin, mutta tulokset voivat olla hyviä.

CAR-T-soluhoidolla on saatu hyviä tuloksia juuri tietyissä leukemiatapauksissa. Yhdeksässä tapauksessa kymmenestä tauti on saatu kuriin, ja vuosi hoidon jälkeen noin 60-70 prosenttia potilaista on yhä tautivapaita.