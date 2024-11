Yhdysvaltalaisen General Motorsin liittyminen F1-sarjaan Cadillac-brändillään kaudella 2026 saattaa tietää Ferrarille uutta moottoriasiakasta.

Hankkeen vetäjä, moottoriurheilulegenda Mario Andretti kertoo jo neuvotelleensa F1-moottoreista Ferrarin kanssa.

– Siitä me olemme puhuneet. Siitä ei ole vielä sovittu, mutta se on tavoite. Siitä me lähdemme, Andretti kommentoi NBC:lle.

General Motorsilla on suunnitelmia myös omien moottorien valmistamisesta. Tämän hetken suunnitelman mukaan tuotanto voisi alkaa vuonna 2028.

84-vuotias voitti omalla F1-urallaan mestaruuden vuonna 1978 ja kaikkiaan 12 osakilpailua.

– Historiani Ferrarin kanssa, ja suhteeni herra (Piero) Ferrariin, sillä on valtavasti merkitystä, Andretti sanoo.

– Tässä niin monia asia käy järkeen. Se olisi kaikista paras vaihtoehto.

Samalla Andretti valotti myös tiimin kuljettajasuunnitelmia. Valtteri Bottaksen nimi on noussut esiin yhtenä vaihtoehtona.

– Meidän näkökulmastamme olettaisin, että ratkaisumme olisi aluksi yksi kokenut kuski – kansallisuudella ei ole väliä – ja sitten yksi amerikkalainen lupaus. Nämä ovat lähtökohdat tällä hetkellä, Andretti kommentoi.