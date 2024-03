Uusi Bachelor saa Töllötuomarit haukkomaan henkeä: "Kuumaa!"

Suomen seuraava Bachelor on Los Angelesissa asuva Joonas Kenttämies, 35. Kenttämies on ammatiltaan ohjaaja-kuvaaja, joka on tehnyt kansainvälistä uraa 11 vuoden ajan maailmalla. Mies etsii rinnalleen kumppania, jonka kanssa jakaa tämä upea elämä, seikkailut ja unelmat.