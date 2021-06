Kuvat Mäntsälän lentoturmasta – konetyyppi on yleisesti käytössä: "Ne ovat turvallisia ja joka käteen sopivia"

– Olen erittäin yllättynyt. Suomessa on eniten näitä saksalaisia Ikaruksia. Ne ovat turvallisia ja joka käteen sopivia. Maailmallakin 1700 lentäjää näillä lentää. Tämä on pidetty kone niin kerhojen kuin yksityistenkin ihmisten käytössä.

– Tämä on markkinajohtaja monessa maassa. Aina kun on volyymiä, silloin on tapahtumiakin enemmän. Mutta ei suhteessa enempää kuin muillakaan koneilla.

Turma sattui laskeutuessa

– Tällainen voi sattua, jos nopeus on ollut jostakin syystä liian pieni. Siipien nosto- tai ohjausvoima on vähentynyt. Sitten on yllättäviä tekijöitä. Tällainen paikka, missä metsä on suhteellisen lähellä, voi tulla yllätyksiä, jos on vähänkin turbulenttista tuulta ja tuulee sivusta.