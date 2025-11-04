Rakkaat maajussit -ohjelmassa seurataan Maajussille morsian -ohjelman eri kausilta tuttujen maajussien elämää.
Rakkaat maajussit on lämminhenkinen ohjelma, jossa seurataan Maajussille morsian -ohjelmasta tuttujen maajussien arkea maatilan pyörityksen, parisuhteiden ja lapsiarjen parissa.
Onnellisen lopun huumasta on laskeuduttu elämään oikeaa elämää ja kohtaamaan kaikki siihen liittyvät haasteet.
Maajussien arki on paikoin vuoristorataa ja näemme niin yhteisiä hetkiä kuin yksinäisiä pohdintoja. Pihassa pyörii läheisten ihmisten lisäksi kuokkavieraitakin.