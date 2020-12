Uudenvuoden vietto on alkanut rauhallisesti eri puolilla maata – isoja kokoontumia ei ole poliisin tiedossa

– Kentältä on kuulunut viestiä, että oikein rauhallisesti on sujunut. Isompia kokoontumisia ei ole ollut, eikä ole myöskään tiedossa, että sellaisia olisi loppuillassa. Raketteja on myös varsin maltillisesti ammuttu, Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrottiin kello 19 maissa.