Näin uusivuosi sujui eri puolilla maata: Iloisia juhlia, holtitonta ilotulittamista, tulipaloja

Poliisi on selvitellyt ympäri maan nujakointia ja holtitonta rakettien ampumista. Viranomaisnäkökulmasta juhlinta ei kuitenkaan juuri poikkea aikaisemmista uusistavuosista.

Poliisi on saanut ilmoituksia muun muassa metelistä, pahoinpitelyistä sekä tappeluista niin kodeissa kuin julkisilla paikoilla.

Yön aikana raketteja on ammuttu miten sattuu, poliisien eri keskuksista kerrotaan. Esimerkiksi Helsingin poliisi on saanut yön aikana kymmeniä ilmoituksia ilotulitteiden väärinkäytöstä. Poliisin mukaan erityisesti nuorisoporukat ovat ampuneet ilotulitteita muun muassa ihmisiä, autoja ja rakennuksia päin.

Ainakin Itä-Suomessa paljon alaikäisiin liittyviä tehtäviä



Itä-Suomesta tilannekeskuksesta kerrotaan, että normaali viikonlopusta poikkeavaa on muun muassa se, että alaikäisiin ja nuoriin liittyviä tehtävä on ollut kohtuullisen paljon. Tapauksiin on usein liittynyt päihteitä tai ilotulitteita.