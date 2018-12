Uudenvuoden juhliminen sujunut pääosin rauhallisesti – alaikäiset ilotulitteiden ampujat aiheuttaneet hälytyksiä Itä-Suomessa

Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrottiin STT:lle hieman ennen kello yhtätoista, että maanantai on poliisin näkökulmasta ollut verrannollinen normaaliin viikonloppuun.

Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrottiin iltakymmeneltä, että vuodenvaihde on sujunut rauhallisesti myös Oulussa. Oulussa poliisi arvioi huonon sään rauhoittavan osaltaan juhlintaa. Esimerkiksi Oulun kauppatorille suunniteltu ilotulitus peruttiin kovan tuulen vuoksi.

Lounais-Suomen poliisista puolestaan kerrottiin puoli yhdentoista aikaan, että heille on tullut maanantaina noin 30 ilmoitusta, jotka liittyvät ihmisten "edesottamuksiin ilotulitteiden kanssa". Muutoin vuodenvaihteen tehtävämäärää verrataan tavalliseen viikonloppuun.

Hätäkeskuslaitos kertoi Twitterissä hieman kymmenen jälkeen, että juhlat näyttävät kovenevan, sillä hätäkeskuksiin on tullut useita ilmoituksia häiriökäyttäytymisestä. Aiemmin Hätäkeskuslaitos tviittasi, että iltakuuden ja -kahdeksan välillä vastaanotettiin 1 040 hätäpuhelua.

– Tämähän on vuoden kiireisimpiä päiviä. On vaikeaa ennustaa, hillitseekö sää vai aiheuttaako se enemmän (tehtäviä). Mutta nämä puhelumäärät ovat joka vuosi huomattavasti suuremmat kuin normaalina arkipäivänä, kyllä kiire on ja puhelin soi, kertoi Hätäkeskuslaitoksen johtokeskuspäivystäjä Stefan Thessman illalla yhdentoista jälkeen.