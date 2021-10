Uudenmaan terveysviranomaiset: Jos tämä raja ylittyy, on tehtävä uusia ravintolarajoituksia – kriittistä pistettä lähennelty jo tällä viikolla

– Lisäksi ryhmä tulee esittämään aluehallintovirastolle tarkoituksenmukaisesti kohdennettuja rajoituksia tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin, sanoo alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, HUSin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä tiedotteessa.

Osin koordinaatioryhmän määrittelemiä rajoja on koeteltu jo kuluvan viikon aikana. Koronaviruspotilaiden kokonaismäärä HUSissa on ollut 40-51. Tehohoidossa on ollut 8–14 potilasta.