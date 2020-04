Uudenmaan sulun rikkomisesta sakotettu 11 kertaa – yksi ilmoitti poliisille rikkovansa sulkua jatkossakin, mutta enemmistöä poliisi kiittää kuuliaisuudesta

Rajavartiolaitos vahtii vesiliikennettä

Sakotetut tapaukset on todettu tieliikenteessä. Niissä henkilö on kulkenut ajoneuvolla. Lisäksi on tapauksia, joissa raja on ylitetty tai raideliikenteessä. Sen sijaan vesistöjen osalta maakuntarajan valvontaa hoitava Merivartiosto ei Arvelinin mukaan ole ilmoittanut joutuneensa sakottamaan sulkua kunnoittamattomia kansalaisia.