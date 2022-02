Uudellamaalla pääsee taas elokuviin – "Tää oli jee-päivä", kommentoi pienen teatterin johtaja, joka vältti lomautukset fiksun keinon avulla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella saa järjestää korkeintaan 50 hengen sisätapahtumia, kunhan jokaisella osallistujalla on määritelty istumapaikka.

Nurmijärven Kino Juhassa esitetään elokuvia tästä päivästä lähtien. Elokuvateatterin johtaja ja elokuvaohjaaja Taavi Vartia sanoo, että tunnelma on toiveikkaan odottava, mutta takaraivossa on epäilyksen siemen.

– Nyt me odotetaan, että onko tällainen uusi tuleminen kärsinyt inflaation, Vartia runoilee.

Elokuvateattereiden aukeaminen on ollut ilon aihe useampaan kertaan pandemian aikana.

– Tää on taas yksi niistä jee-päivistä, Vartia kertoo.

Kino Juhassa on pidetty pieniä yksityisnäytöksiä ja sympaattista rokki-romantiikkaa huokuvan elokuvateatterin kahvila on toiminut normaalisti.

Lomautukset vältetty

"Lippu korkealla on menty koko ajan"

Vartian elokuvateatteria pyörittävä yritys on työllistänyt työntekijöitään elokuvatuotannon parissa. Vartia aloittaa uuden elokuvansa kuvaukset ensi viikolla. Tulevan elokuvan ohjaaja-käsikirjoittaja on palkannut yritykseensä työntekijöitä, joilla on elokuvateatterin pyörittämisen lisäksi myös elokuvatuotannon osaamista.