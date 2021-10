Finnkino näyttää kaksi päivää pelkkää Bondia, tänään luvassa 52 näytöstä – näin teatterijohtaja kommentoi tempausta MTV:lle

52 Bond-näytöstä

Eilen ensi-iltansa saanut 007 No Time to Die on ollut Bond-fanien hartaasti odottama. Elokuvan piti alun perin saada ensi-iltansa ennen korona-aikaa, mutta sitä on siirretty kerta toisensa jälkeen. Nyt Finnkino päätti näyttää kaksi päivää pelkkää Bondia.