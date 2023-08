USU: Jo 120 000 turkiseläintä on määrätty lopetettavaksi lintuinfluenssan takia

Määrä on kasvanut nopeasti. STT kertoi vielä tämän kuun alussa, että lopetettavaksi oli määrätty 70 000 eläintä.

Lopetettavaksi määrätyistä eläimistä alle puolet on minkkejä ja suurin osa kettuja.

Ruokavirasto on tehnyt tähän mennessä eläinten lopetuspäätöksen 13 turkistarhalle, joista kahdeksalla on määrätty lopetettavaksi kaikki eläimet. Yhdeksän tarhan tilannetta seurataan ja kahden tarhan arviointi on kesken.