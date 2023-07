Kymmeniä tuhansia turkiseläimiä lopetetaan lintuinfluenssan vuoksi – "Kova isku tiloille"

– Se on kova isku tiloille, eikä sellaista missään nimessä kukaan toivoisi, mutta tässä tilanteessa on tärkeintä saada viruksen eteneminen pysähtymään, Peura sanoo.

– Eläimiä sairastuu edelleen ja kuolee tarhoilla, jossa sairautta on todettu. Mutta ehkä pahin tautihuippu on ohi. Kuolleita lintuja löytyy myös jatkuvasti, Nikula sanoo.

Kymmenille tuhansille linnuille kaatolupa

– Osa tarhoista on keskellä tarha-aluetta, jossa muilla kyseisen alueen tarhoilla on tartuntaa, mutta tällä yhdellä tarhalla ei. Ero on siinä, että sillä tarhalla on lintuverkot, Nikula sanoo.