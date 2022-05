Uskomaton näky – Kim Kardashian lipui gaalan punaiselle matolle Marilyn Monroen legendaarinen mekko yllään

Julkkikset kokoontuivat viime yönä New Yorkissa järjestettyyn muotialan Met-gaalaan esittelemään toinen toistaan upeampia luomuksia. Tänä vuonna gaalan teemana oli In America: An Anthology of Fashion.

/All Over Press

/All Over Press

Huhut pitivät paikkaansa. Kardashianin yllä nähtiin kultaa kimalteleva vartalonmyötäinen luomus. Upeassa asussa on yli 6 000 puvustaja Jean Louisin ompelemaa kristallia. Puku oli lainattu Orlandon Ripley’s Believe It or Not! -museolta ja se myytiin viimeksi huutokaupassa lähes 5 miljoonaalla dollarilla eli 4,5 miljoonalla eurolla.