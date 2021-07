Uskomaton löytö Karjalankannaksella: Kolme sankarivainajaa kranaattikuopassa – "Voi olla, että he kaatuivat samanaikaisesti"

– Poika ilmoitti, että isossa kranaattikuopassa on ihmisluita, kertoi yksi ryhmän perustajista, Vjatseslav ”Slava” Skokov Sotaveteraaniliitolle.

Syytä epäillä suomalaisiksi

Saman kylän poikia

– He olivat kaikki kotoisin samasta Länsi-Suomalaisesta kunnasta. Talvisodassa he palvelivat samassa divisioonassa, jatkosodan hyökkäysvaiheessa samassa pataljoonassa ja heinäkuussa 1944 he kaikki olivat Tyrjän rykmentin, eli jalkaväkirykmentti 7:n samassa komppaniassa.