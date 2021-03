Uskomaton dronella kuvattu video ihastuttaa maailmalla: Lennokki lentää keilahallin läpi yhdellä otolla – "Yksi upeimmista asioista, joita olen nähnyt"

Minneapolisilainen kuvaaja Jay Christensen taltioi teoksen paikallisessa Bryant Lake Bowl -keilahallissa Yhdysvalloissa. Christensen on kokenut lennokkikuvaaja.

Kyseessä on Cinewhoop-merkkinen lennokki, johon on kiinnitetty GoPro action-kamera. Lennon aikana kuvaaja seurasi lennokin liikkeet ja kuvatun videon reaaliajassa virtuaalilasien kautta.

Lennokit eivät tallenna ääntä, joten videon ääniefektit ja musiikit on lisätty jälkikäteen.

Videoon on myös suhtauduttu skeptisesti.

– Kaikki eivät usko, että video on saatu tehtyä yhdellä otolla, mutta näin se on. Toisaalta positiivista siinä on se, että ihmiset näkevät jonkun uniikin kyvyn ja ymmärtävät, että taitavaan lennokkiotokseen vaaditaan hyvä lentäjä ja pitkälle kehittynyttä teknologiaa, kertoo videon ohjaaja Anthony Jaska.