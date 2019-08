Ammuskelu kauppakeskusalueella Texasissa – useita kuollut ja haavoittunut

CNN kertoo, että paikallisen viranomaisen mukaan kauppakeskusalueella tapahtuneessa ampumisessa on kuollut useita ihmisiä. CBS uutisoi aiemmin, että kuolleita olisi 10 ja loukkaantuneita 30. CNN:n mukaan loukkaantuneita on 22. Heistä osa on kriittisessä tilassa, ja osa puolestaan on saanut lievempiä vammoja.