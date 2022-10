Yhdysvaltain Pohjois-Carolinassa ainakin viisi ihmistä kuollut ampumisessa

Ampumisesta epäilty on poliisin mukaan otettu kiinni.

Ampuminen tapahtui Raleigh'n kaupungissa sijaitsevalla asuinalueella paikallista aikaa torstaina noin viideltä iltapäivällä. Yksi kuolleista on viranomaisten mukaan vapaalla ollut poliisi.

Ainakin kaksi ampumisessa haavoittunutta ihmistä on hoidettavana sairaalassa, kertovat uutiskanava CNN ja sanomalehti New York Times. Yksi loukkaantuneista on poliisikoiranohjaaja, jolla ei ole hengenvaarallisia vammoja.