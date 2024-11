Useita kuollut rautatieaseman katon sorruttua Serbiassa – tapahtumapaikalla lohduton näky

Serbiassa ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut, kun osa rautatieaseman katosta romahti Novi Sadissa maan pohjoisosassa, kertoo Serbian sisäministeri Ivica Dacic.



Sisäministerin mukaan kaksi ihmistä on lisäksi loukkaantunut, heistä toinen erittäin vakavasti.



– Hyvin vaativa pelastusoperaatio on edelleen käynnissä. Siinä on mukana yli 80 pelastustyöntekijää sekä raskaita työkoneita, selvitti Dacic.