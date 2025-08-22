Useita kokeneita hakijoita puolustusministeriön kansliapäälliköksi

Kaikkiaan tehtävään haki 12 henkilöä.
Puolustusministeriön kansliapäällikön paikkaa hakee useita kokeneita hakijoita.
Hakijoiden joukossa ovat muun muassa Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen ja Puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraalimajuri Sami Nurmi.
Paikkaa hakevat myös Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Jari Mikkonen ja puolustusministeriön kansallisen puolustuksen yksikön johtaja, prikaatikenraali Markku Viitasaari.
Kansliapäällikön paikkaa hakee myös muun muassa Pääesikunnan koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Manu Tuominen.
