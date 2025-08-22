Useita kokeneita hakijoita puolustusministeriön kansliapäälliköksi

Puolustusministeriö ja pääesikunta
Puolustusministeriö sijaitsee Kaartinkaupungissa Helsingissä.
Julkaistu 18 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Kaikkiaan tehtävään haki 12 henkilöä.

Puolustusministeriön kansliapäällikön paikkaa hakee useita kokeneita hakijoita.

Hakijoiden joukossa ovat muun muassa Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen ja Puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraalimajuri Sami Nurmi.

Paikkaa hakevat myös Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Jari Mikkonen ja puolustusministeriön kansallisen puolustuksen yksikön johtaja, prikaatikenraali Markku Viitasaari.

Kansliapäällikön paikkaa hakee myös muun muassa Pääesikunnan koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Manu Tuominen.

Kaikkiaan tehtävään haki 12 henkilöä.

Lisää aiheesta:

Uudeksi ilmavoimien komentajaksi Juha-Pekka KeränenPuolustusministeriön kansliapäälliköksi on valittu kenraaliluutnantti Esa PulkkinenSauli Niinistö nimittää uuden komentajan maavoimilleUutissuomalainen: Kenraaliluutnantti Eero Pyötsiästä Puolustusvoimien pääesikunnan päällikköPrikaatikenraali Pasi Jokisesta tulee Ilmavoimien komentajaPekka Toveria esitetään Pääesikunnan tiedustelupäälliköksi
YhteiskuntaKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Yhteiskunta