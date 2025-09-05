USA:n työllisyysluvut sukelsivat taas – Trump antoi tilastopomolle potkut jo edellisen kuun luvuista

Yhdysvalloissa syntyi elokuussa selvästi odotettua vähemmän työpaikkoja.
Uusien työpaikkojen määrä oli vaatimattomat 22 000, kun markkinoilla oli ennakoitu lukemaksi 75 000. Työttömyysaste nousi 4,3 prosenttiin, ilmenee työministeriön tilastosta.
Heikot luvut vahvistavat odotusta, että Yhdysvaltojen keskuspankki Fed laskee ohjauskorkoaan vajaan kahden viikon kuluttua pidettävässä korkokokouksessa. Fed perustaa korkopäätöksensä sekä inflaation että työmarkkinoiden kehitykselle.
Presidentti Donald Trump näytti saaneen tarpeekseen työllisyyskehityksestä jo heinäkuussa. Tuolloin hänen ratkaisunsa oli antaa potkut työllisyysluvuista vastaavalle virkamiehelle.
Thdysvaltain työministeriön mukaan maan talouteen syntyi heinäkuussa 73 000 uutta työpaikkaa. Lisäksi ministeriö korjasi touko- ja kesäkuun työllisyyslukuja merkittävästi alaspäin. Yhdysvaltain talouteen on syntynyt keskimäärin vain 35 000 työpaikkaa kuukaudessa toukokuusta lähtien.
– Mielestäni tämän päivän työllisyyslukuja on peukaloitu, jotta republikaanit ja minä näyttäisimme huonoilta, Trump sanoi kuukausi sitten esittämättä väitteilleen minkäänlaisia todisteita.
Trumpin mukaan työllisyysluvuista vastaa Erika McEntarfer, jonka on nimittänyt tehtävään Trumpin edeltäjä Joe Biden. Trump syytti tuolloin niin ikään todisteita tarjoamatta, että kyseinen virkamies olisi peukaloinut työllisyyslukuja poliittisista syistä viime vuonna presidentinvaalien alla.