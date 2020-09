USA:n Trumpin, Kiinan Xin ja Venäjän Putinin puheet kaikuvat tänään tyhjässä salissa YK:n juhlakokouksessa

YK:n 75. yleiskokous järjestetään koronapandemian oloissa virtuaalisena. Kaikki valtiojohtajat ovat nauhoittaneet puheenvuoronsa etukäteen, eivätkä he tule paikalle YK:n päämajaan New Yorkissa. Yleiskokoussalissa arvioidaan olevan noin 200 kuulijaa eli vajaa kymmenesosa normaalista määrästä

Kaikkia valtioiden ja hallitusten johtajia on pyydetty nauhoittamaan enintään 15 minuutin pituinen, tai mieluummin hieman lyhempi, puhe etukäteen. Tiettävästi puheiden esittämistä ei kuitenkaan aiota katkaista, vaikka nauhoitus ylittäisikin enimmäisajan.

Tiistain puhujien joukossa on edellä mainittujen lisäksi myös muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Iranin presidentti Hassan Ruhani. Puhemaraton jatkuu viikonlopulle saakka, sillä puhujia on jonossa lähes 200. Presidentti Sauli Niinistön pitämä Suomen virtuaalinen puheenvuoro on yleiskokouksen ohjelmassa huomenna keskiviikkona.