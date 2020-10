USA:n presidentinvaalit lähestyvät, kuka voittaa? "Trump on puolustusasemissa"

Ensi viikon tiistaina on Yhdysvaltain presidentinvaalit. Nordic West Officen johtajan Kristiina Heleniuksen mukaan mitään uusia käänteitä vaalitaistossa ei ole vähään aikaan ollut, vaan jo muutama kuukausi on menty samaa rataa.

"Trumpilta on koko ajan vuotanut äänestäjiä"

Viimeisimpien tietojen mukaan vain kaksi prosenttia väestöstä ei ole vielä päättänyt, kumpaa ehdokasta aikoo äänestää tulevissa vaaleissa. Bidenilla on 13 osavaltiota, jotka varmasti menevät demokraateille. Samalla Trumpillakin on 13 osavaltiota, joissa äänestetään republikaaneja.

– Trumpilta on koko ajan vuotanut kannattajia, mutta jännää on se, että nyt esimerkiksi mustat miehet kannattavat Trumpia enemmän kuin neljä vuotta sitten. Jokin hänen tyylissään on vedonnut heihin, voisi kuvitella, että se on ollut machomainen suhtautuminen koronaan.