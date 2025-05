USA:lta jälleen paha sulaminen – täyskäännös lopussa

Yhdysvallat kadotti jälleen monen maalin johtonsa jääkiekon MM-kisoissa, kun Saksa nousi monen maalin takaa tasoihin. USA otti kuitenkin voiton vahvan kolmannen erän pelillään.

USA siirtyi ottelun ensimmäisessä erässä jo 3–0-johtoon, mutta suli täysin toisessa erässä, kun Saksa mätti kolme maalia seitsemään minuuttiin.

Ensin Eric Mik avasi Saksan maalihanat. Jonas Müller toi valkopaidat maalin päähän, ja Wojtek Stachowiak tasoitti pelin ylivoimalla.

Yhdysvallat onnistui kolmannessa erässä kääntämään ottelun kulun jälleen, kun Conor Garland vei sen 4–3-johtoon ylivoimalla. Logan Cooleyn 5–3-osuma oli jo lopun alkua, ja Clayton Keller mursi lopullisesti Saksan selkärangan iskemällä kiekon tyhjiin.

Sulaminen ei ollut Yhdysvalloille ensimmäinen kerta tässä turnauksessa. Se johti Norjaa jo lukemin 5–1 keskiviikkona, mutta päästi vuonomaan tasoihin lopussa. Lopulta USA onnistui ottamaan voiton jatkoajan ylivoimamaalin turvin lukemin 6–5.

Vaikka Yhdysvallat on pelannut ailahtelevasti, on se kuitenkin B-lohkossa toisena. Se on hävinnyt ainoastaa Sveitsille. Tshekki on USA:n kanssa tasapisteissä ottelun vähemmän pelanneena.