Yhdysvallat ja Kanada ovat julkistaneet joukkueidensa kokoonpanot helmikuussa pelattavaan jääkiekon neljän maan NHL-huipputurnaukseen.

Yhdysvallat valitsi joukkueeseensa muun muassa kaksi veljesparia, New Jersey Devilsin hyökkääjän Jack Hughesin ja Vancouver Canucksin puolustaja Quinn Hughesin sekä Tkachukin hyökkääjäveljekset, Bradyn Ottawa Senatorsista ja Matthew'n Florida Panthersista.

Maalivahdeiksi turnaukseen valittiin erinomaisen alkukauden Winnipeg Jetsin maalilla pelannut Connor Hellebuyck sekä Dallas Starsin Jake Oettinger ja Boston Bruinsin Jeremy Swayman.

Teinitähtiä joukkueesta ei löydy, sillä joukkueessa on vain kolme pelaajaa, jotka ovat syntyneet vuoden 2000 jälkeen. He ovat 23-vuotias Jack Hughes sekä 22-vuotias Brock Faber ja 23-vuotias Matt Boldy Minnesota Wildistä.

Joukkueen konkarit taas ovat 33-vuotiaat Chris Kreider ja Brock Nelson sekä 31-vuotias Vincent Trocheck. Kreider ja Trocheck pelaavat New York Rangersissa ja Nelson New York Islandersissa.

Heillä on vyöllään yhteensä 37 kautta NHL:ssä.

Yhdysvallat

Hyökkääjät (13):

Matt Boldy, Minnesota Wild

Kyle Connor, Winnipeg Jets

Jack Eichel, Vegas Golden Knights*

Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning

Jack Hughes, New Jersey Devils

Chris Kreider, New York Rangers

Dylan Larkin, Detroit Red Wings

Auston Matthews, Toronto Maple Leafs*

J.T. Miller, Vancouver Canucks

Brock Nelson, New York Islanders

Brady Tkachuk, Ottawa Senators

Matthew Tkachuk, Florida Panthers

Vincent Trocheck, New York Rangers

Puolustajat (7):

Brock Faber, Minnesota Wild

Adam Fox, New York Rangers*

Noah Hanifin, Vegas Golden Knights

Quinn Hughes, Vancouver Canucks*

Charlie McAvoy, Boston Bruins*

Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes

Zach Werenski, Columbus Blue Jackets

Maalivahdit (3):

Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets

Jake Oettinger, Dallas Stars

Jeremy Swayman, Boston Bruins

* = Nimettiin jo kesällä joukkueeseen.