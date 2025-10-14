Japanin miesten jalkapallomaajoukkue ylsi historialliseen saavutukseen tiistaina kotiyleisönsä edessä Tokiossa, kun se kaatoi Brasilian maalein 3–2. Voitto oli Japanille kautta aikain ensimmäinen Brasiliasta. Aiemmista kohtaamisista sillä oli saldona 2 tasapeliä ja 11 tappiota.
Japani kirjasi historiaa komealla tyylillä, sillä se nousi voittoon 0–2-tappioasemasta tekemällä kolme maalia toisella puoliajalla. Japanin päävalmentaja Hajime Moriyasu oli tohkeissaan komean voiton jälkeen.
– Haluan pelaajien juhlivan tätä tulosta, mutta tästä lähtien meihin kiinnitetään enemmän huomiota, Moriyasu arveli.
Brasilian valmentajana toukokuussa aloittanut italialaislegenda Carlo Ancelotti kärsi toisen tappionsa brassien luotsina. Aiemmin Bolivia kaatoi Brasilian MM-karsinnoissa 1–0.
– Näistä toisen puoliajan virheistä on otettava opiksi. Meillä ei riittänyt asennetta pysäyttämään Japania, Ancelotti sanoi.