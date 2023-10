Urheilulegendasta tuli miljardööri – todella harvinaisessa joukossa

Forbes arvioi yhdysvaltalaisen Johnsonin nettovarallisuudeksi 1,2 miljardia dollaria. Hän on historian neljäs urheilija, josta on tullut miljardööri. Johnson on näin liittynyt NBA-legendojen Michael Jordanin ja LeBron Jamesin sekä golfsuuruus Tiger Woodsin rinnalle.