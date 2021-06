Urheilulääkäri kommentoi jalkapallomaailman pysäyttänyttä tilannetta MTV:lle – Eriksenin sydän todennäköisesti pysähtyi

– Se on tietenkin vakava tilanne, jos sydäntä ei saada käynnistettyä. Sen takia on tärkeää, että elvytys saadaan aloitettua nopeasti ja asianmukaisesti. Tässä tapauksessa näyttää siltä, että elvytys tuotti tulosta ja urheilija saatiin sairaalaan jatkohoitoon ja -tutkimuksiin, Kallio summaa.

– Äärimmäinen tilanne, jossa joku lyyhistyy kentälle ja tarvitaan elvytystoimenpiteitä, niin siihen on aina varauduttu, miten reagoidaan ja keitä menee paikalle. Se on semmoinen rutiini, joka on kaikille hyvin selvää, kun tällaiseen tilanteeseen joudutaan, Kallio sanoo.